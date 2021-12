Cette semaine, l'ATP fait son bilan de la saison 2021 et distribue... les bons points. Et parmi les distinctions attribuées figurent celles de "joueur préféré" ou d'"équipe préférée de double" de l'année, décernées après un vote des fans sur le site officiel du circuit ATP. Jeudi, les résultats ont été dévoilés dans la seconde catégorie et Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont été sacrés. Depuis le début de leur association en 2015, c'est la première fois qu'ils reçoivent ce titre honorifique.

"Gagner sur le court est un accomplissement personnel, mais recevoir ce prix d'équipe préférée des fans, c'est une fierté d'un autre genre. Pierre-Hugues et moi sommes très touchés et nous espérons partager d'autres grands moments avec vous l'année prochaine. Merci encore", a notamment réagi Nicolas Mahut. L'Angevin et l'Alsacien ont ajouté 3 nouveaux trophées cette saison à leur collection commune, s'adjugeant une seconde fois Roland-Garros et le Masters, et une troisième fois le Queen's.

A noter que parmi les autres récompenses déjà dévoilées, l'Américain Mackenzie McDonald a décroché celle du "comeback de l'année", Facundo Lugones, qui travaille avec Cameron Norrie, a été désigné "coach de l'année", et Aslan Karatsev a été distingué comme "joueur ayant le plus progressé" en 2021.

