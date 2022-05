Roger Federer fait visiblement des émules. Comme le champion suisse fondateur de Team 8, la star du tennis Naomi Osaka, quadruple lauréate de Grands Chelems, a décidé de créer sa propre agence de représentation des sportifs de haut niveau. Elle a ainsi quitté le groupe de management sportif IMG, pour lancer sa structure Evolve, rapporte Sportico mercredi.

Ad

"J'ai passé ma carrière à faire les choses à ma façon, même lorsque les gens me disaient que ce n'était pas ce qu'on attendait. Evolve est la prochaine étape naturelle de mon parcours en tant que sportive et femme d'affaires, ainsi qu'un moyen de continuer à être moi-même et à faire les choses à ma façon", a expliqué la Japonaise dans un communiqué transmis à la publication spécialisée dans le sport-business.

Roland-Garros dames Fiona Ferro : "Mon rêve, c’est de gagner Roland" IL Y A 13 HEURES

Une agence pionnière pour supprimer des barrières dans le sport et la culture

Le contrat d'Osaka, sportive la mieux payée au monde depuis plusieurs années, avec IMG, géant du management sportif, a expiré à la fin de l'année passée et elle a choisi de ne pas le renouveler. Son ancien agent Stuart Duguid l'a suivie pour devenir son associé. Tous deux ont des participations dans Evolve qui ne compte pas d'autres investisseurs à ce stade, selon Sportico.

"Je crois fermement au pouvoir qu'ont les sportifs, pour utiliser leurs plateformes d'expression", a déclaré Osaka à Sportico, ajoutant qu'elle veut que son agence soit "pionnière pour supprimer des barrières qui existent encore dans le sport et dans la culture en général". Cette semaine, Osaka, 24 ans, a déclaré forfait avant le tournoi de Rome, pour se remettre d'une blessure à un tendon d'Achille avant Roland-Garros.

Actuellement classée 38e mondiale, elle a montré du mieux sur les courts cette saison après de longs mois difficiles sur le plan mental, en raison de problèmes récurrents d'anxiété. Elle a notamment atteint la finale de l'Open de Miami, battue finalement par la numéro un mondiale Iga Swiatek.

ATP Rome Et "Stanimal" remporta le combat : Le résumé de la victoire de Wawrinka face à Djere IL Y A 15 HEURES