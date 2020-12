Les qualifications pour l'Open d'Australie se dérouleront du 10 au 13 janvier à Dubaï, et non pas à Melbourne où aura lieu le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Chez les messieurs, c'est à Doha qu'elles se joueront dans le même temps. Les joueurs et leur entourage se rendront ensuite en Australie où ils devront respecter une quarantaine de deux semaines en raison du Covid-19.