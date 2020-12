Il a suffi de quelques mots pour que tout le petit monde du tennis se mette à trembler. " J'espère qu'en 2021, je retrouverai les courts. On verra bien... Mais qui sait ? Si ma carrière devait s'arrêter là, eh bien ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense ", a lâché Roger Federer dimanche alors qu'il se voyait remettre le prix de l'athlète suisse des 70 dernières années aux Swiss Sports Awards . Après deux opérations au genou droit (arthroscopies), le champion de 39 ans, qui n'a plus rejoué en compétition depuis près d'un an (Open d'Australie 2020) a laissé planer un doute sur sa capacité à effectuer un ultime come-back. L'heure de la retraite a-t-elle donc sonné ? Marc Rosset n'y croit pas.

L'interprétation de Rosset n'est peut-être pas la bonne, mais son avis sur la question a un certain poids. L'intéressé a ainsi joué en Coupe Davis au côté du jeune Federer au début des années 2000 et entretient de bonnes relations avec lui. Les deux hommes sont régulièrement en contact et le grand Marc connaît bien son petit Roger illustré.

Rosset lui-même reconnaît que la situation est plus compliquée et que si Federer devrait bien revenir, ce ne sera vraisemblablement pas à Melbourne. "Roger ne divise jamais vie de famille et tennis. C'est un tout. Il ne choisira pas l'un ou l’autre. A 39 ans, il a donc peut-être autre chose à faire que d'aller à Melbourne dans pareilles conditions (avec une quarantaine, un public limité et une équipe restreinte autour de lui, NDLR) dans deux mois… Si cela prend davantage de temps à Federer, ce n'est pas la fin du monde." Résolument optimiste, Rosset n'en est pas moins réaliste. Cet éventuel second grand retour s'annonce bien plus délicat et probablement moins foudroyant que le précédent.