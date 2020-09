C'est la fin de l'un des partenariats les plus prolifiques du tennis moderne. A moins d'une semaine du coup d'envoi du grand tableau de Roland-Garros, Stan Wawrinka a officiellement annoncé qu'il se séparait de son coach depuis huit ans Magnus Norman. Un divorce "consentement mutuel" selon le Vaudois. Sous la houlette du Suédois, Stan Wawrinka a changé de statut sur le circuit, parvenant à s'immiscer dans la cour des très grands et des très rares joueurs à avoir triomphé en Grand Chelem à une époque où le "Big 3" n'a quasiment rien laissé aux autres.

"Merci ! Après 8 grandes années ensemble, Magnus Norman et moi avons décidé de nous séparer par consentement mutuel. Notre collaboration a été incroyablement forte et nous avons connu un immense succès. Nous avons atteint le sommet de ce sport ensemble et je veux le remercier de m'avoir aidé à gagner tout ce que je rêvais de gagner. Il a été un grand coach et mentor et il sera toujours un ami cher", a notamment écrit le Suisse sur son compte Instagram.