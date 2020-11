A peine la saison 2020 achevée, les regards se tournent vers 2021. Et certains, comme Karen Khachanov ou Fabio Fognini ont déjà commencé leur préparation physique et tennistique. Mais le Russe a subi un contretemps dont il se serait bien passé. Il a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux avoir contracté le coronavirus comme sa femme et son fils. Il n'a pas indiqué s'il avait des symptômes et lesquels, mais s'est bien entendu mis en quarantaine.