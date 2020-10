Sam Querrey se retrouve en plein coeur d'une énorme tempête. Et les dégâts pourraient bien être importants pour le 49e mondial, qui a joué avec le feu... et s'est brûlé. Reste à savoir à quel degré. Testé positif au Covid-19 avant son entrée en lice à l'ATP 500 de Saint-Pétersbourg, où il aurait dû affronter Denis Shapovalov au premier tour, l'Américain a décidé de quitter la Russie. Pourquoi ? Initialement, Querrey, accompagné par sa femme et son fils de huit mois, pensait être isolé dans son luxueux hôtel de Saint-Pétersbourg. Mais problème, on lui aurait alors expliqué qu'en cas de symptômes, une hospitalisation n'était pas à exclure.