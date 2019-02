Classement ATP : Tsitsipas cogne à la porte du Top 10, les héros de Rio bondissent

Tsitsipas y est presque

Titré à Marseille, Stefanos Tsitsipas a remporté dimanche le deuxième tournoi de sa jeune carrière. Le Grec en profite pour se rapprocher encore un peu plus du Top 10. Il gagne une place. Désormais 11e, soit son meilleur classement, il n'a plus que 130 points de retard sur Maric Cilic et 305 sur John Isner. Sachant que le géant américain devra remettre en jeu le mois prochain les 1000 points de sa victoire au Masters 1000 de Miami, Tsitsipas (qui n'aura lui que 35 points à défendre au cumul Indian Wells - Miami) a toutes les chances de franchir ce cap dans les semaines à venir.

Vidéo - Open 13 : Tsitsipas triomphe face à Kukushkin 01:30

Schwartzman sort du Top 20

Pas de mouvements dans le Top 10 cette semaine et pas de profonds changements non plus parmi les vingt premiers. Mais une sortie, tout de même. Celle de Diego Schwartzman. L'Argentin, tenant du titre à Rio de Janeiro, paie cash son abandon au premier tour cette année. Il lâche de gros points et recule de six rangs au classement pour se retrouver 25e. Il n'avait plus quitté le Top 20 depuis pile un an et... sa victoire au Brésil. Pablo Carreno Busta (20e) le remplace numériquement.

Vidéo - Diminué, Schwartzman a fini par abandonner contre Cuevas 02:04

Djere - Auger-Aliassime, les bonds de géants

Ce tournoi de Rio restera sans aucun doute comme l'un des plus étonnants de l'année. La disparition d'entrée de sept des huit têtes de série a considérablement ouvert le jeu et permis à plusieurs joueurs d'engranger de façon inespérée. A commencer, évidemment, par le vainqueur. Laslo Djere gagne pas moins de 53 places. Le voilà 37e. Le Serbe, qui a quasiment doublé son total de points en une semaine, explose son précédent meilleur classement (83e). Superbe opération aussi pour le finaliste malheureux, Felix Auger-Aliassime, lequel passe du 104e au 60e rang. A 18 ans et demi, il intègre pour la première fois le Top 100, dont il devient le plus jeune membre.

Vidéo - Plus solide, Djere a fait la loi à Rio 02:44

Albot, l'autre affaire en or

A 29 ans, Radu Albot a décroché dimanche soir à Delray Beach, en Floride, le tout premier titre de sa carrière. Au bout du suspense, puisqu'il s'est imposé 9-7 au tie-break du troisième set en finale contre Daniel Evans, sauvant au passage trois balles de match. Bonheur collatéral de ce succès, le Moldave bondit de trente places dans la hiérarchie mondiale. Il se situe à présent tout près du Top 50 (52e). Il était 99e à la fin de l'année 2018. Pour lui aussi, c'est la fête.

Humbert grimpe encore

Demi-finaliste à Marseille, sa première apparition dans le dernier carré d'un tournoi sur le circuit principal, Ugo Humbert poursuit sa progression. Le Lorrain apparait ce lundi au 63e rang. La perte de ses points ITF, qui fait suite à la nouvelle réglementation, l'avait éjecté du Top 100 fin 2018, mais Humbert y a vite repris place et s'y installe même confortablement désormais. Il dépasse Benoît Paire pour devenir le n°8 tricolore. A noter d'ailleurs que Gaël Monfils, sans jouer, a repris le leadership français au détriment de Lucas Pouille. Il grignote encore une place. Le voilà 22e.

Ugo HumbertGetty Images

A retenir aussi...

- Fait rarissime à l'issue d'une semaine avec deux 250 et un 500 au programme, pas moins de 14 joueurs, au sein du Top 100, décrochent ce lundi le nouveau meilleur classement de leur carrière. dans l'ordre : Stefanos Tsitsipas (11e), Marco Cecchinato (16e), Nikoloz Basilashvili (19e), Alex de Minaur (26e), Laslo Djere (37e), Mikhail Kukushkin (39e), Radu Albot (52e), Felix Auger-Aliassime (60e), Jaume Munar (61e), Ugo Humbert (63e), Juan Ignacio Lóndero (66e), Mackenzie McDonald (72e), Prajnesh Gunneswaran (94e) et Hugo Dellien (95e).

- A l'inverse, parmi les plus grosses chutes de la semaine, on citera Nicolas Jarry (-20 places, de la 47e à la 67e). Le Chilien avait atteint les demi-finales à Rio en 2018 et a disparu au 1er tour cette année. Gros gadins également pour Peter Gojowczyk (87e, -27) et Tomas Berdych (88e, -17).

Le Top 20 au 25/02