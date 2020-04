Pour assurer sa survie, le tennis tire dans tous les sens en ce moment. Alors que le caractère international des circuits (ATP, WTA, Challenger et ITF) semble condamner leur retour à un horizon lointain - pas avant le 13 juillet en tout cas s'ils reprennent en 2020 - dans le contexte de la pandémie de coronavirus, les initiatives locales se sont multipliées ces derniers jours. Et selon nos confrères du Times, la fratrie Murray est au coeur de la dernière en date. Un Masters réservé aux huit meilleurs joueurs britanniques en simple et à quelques équipes de double pourrait ainsi se tenir à Londres à huis clos cet été.

A l'heure actuelle, les engagés en simple, répartis en deux poules de quatre (sur le modèle du Masters traditionnel de fin de saison), seraient Daniel Evans (28e joueur mondial), Kyle Edmund (44e), Cameron Norrie (77e), Andy Murray (129e), Jay Clarke (167e), Liam Broady (211e), James Ward (273e) et Jack Draper (285e) en suivant le classement ATP actuellement gelé. Vraisemblablement engagé en double (le nombre d'équipes engagées n'est pas encore connu), Jamie Murray prendrait part quant à lui à l'organisation de l'événement.

Si les autorités britanniques le permettent, l'épreuve se tiendrait donc à huis clos et les joueurs pourraient s'arbitrer entre eux et ramasser eux-mêmes les balles pour minimiser les risques de contamination. Ce tournoi serait retransmis en direct, comme le sera par exemple l'Ultimate Tennis Showdown (UTS) de Patrick Mouratoglou en France, ou encore la compétition qui aura lieu dans l'académie de Rafael Nadal à Majorque en Espagne.