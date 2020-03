Un million de francs suisses pour lutter contre le coronavirus : Federer s'engage aussi

La prise de conscience est désormais mondiale. Alors que le coronavirus frappe durement l’Europe, plusieurs stars du sport ont ainsi choisi d’aider avec leur moyens – colossaux sur le plan financier – les personnels hospitaliers et leurs compatriotes plus exposés au danger. Après l’entraîneur de Manchester City Josep Guardiola et l’attaquant barcelonais Lionel Messi, qui ont donné chacun un million d’euros, c’est le tennisman Roger Federer qui a décidé, jeudi, de faire un don majeur : un million de francs suisses (soit un peu plus de 940 000 euros) à destination des "familles les plus défavorisées" de son pays.

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem a annoncé la nouvelle sur Instagram, posant avec sa femme sur une photo accompagnée d’un message expliquant son geste. "Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de personnellement faire don d'un million de francs suisses aux familles les plus défavorisées en Suisse. Notre contribution n'est qu'un début. Nous espérons que d'autres se joindront à nous pour aider encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise !"

Il y a quelques jours, Federer était déjà intervenu publiquement dans une vidéo pour inciter ses compatriotes à rester chez eux, à la demande du ministre suisse de la Santé. Ses grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic ont aussi rendu hommage aux personnels hospitaliers sur les réseaux sociaux.