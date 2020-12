Tennis

Un retour de Wimbledon, Andreescu et Federer : les voeux de Dip Impact pour 2021

DIP IMPACT - L'année 2020 se termine, l'occasion pour Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau de formuler leurs plus beaux souhaits pour 2021 qui s'annonce. Avec du tennis, beaucoup plus de tennis que l'an passé, et un retour des stars du circuit... Et vous, que souhaitez-vous le plus ? L'émission est à retrouver en podcast en intégralité.

