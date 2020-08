Un titre et maintenant le top 50 à la WTA : Ferro confirme sa progression

WTA - Titrée à Palerme pour le tournoi de reprise du tennis mondial, Fiona Ferro a fait son entrée dans le top 50 du classement publié ce lundi.

La Française Fiona Ferro fait désormais partie des 50 meilleures joueuses du monde au classement WTA, publié lundi, après avoir remporté à Palerme (Italie) le premier tournoi disputé sur le circuit féminin depuis cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Ferro, 23 ans, est passée grâce au deuxième titre de sa carrière de la 53e à la 44e place mondiale (1267 points). L'Estonienne Anett Kontaveit qu'elle a battue 6-2, 7-5 en finale, a elle grappillé deux places et pointe au 20e rang dans la hiérarchie mondiale. A signaler le bond de 18 places de l'Italienne Camila Giorgi, battue en demi-finales à Palerme par Ferro et désormais 71e mondiale. L'Australienne Ashleigh Barty qui fera l'impasse sur l'US Open reprogrammé fin août à New York, reste largement en tête devant la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Plískova.

Classement WTA (au 10 août 2020)

1. Ashleigh Barty (AUS) 8717 pts

2. Simona Halep (ROU) 6076

3. Karolína Plískova (CZE) 5205

4. Sofia Kenin (USA) 4590

5. Elina Svitolina (UKR) 4580

6. Bianca Andreescu (CAN) 4555

7. Kiki Bertens (NED) 4335

8. Belinda Bencic (SUI) 4010

9. Serena Williams (USA) 3915

10. Naomi Osaka (JPN) 3625

11. Aryna Sabalenka (BLR) 3615

12. Petra Kvitova (CZE) 3566

13. Madison Keys (USA) 2962

14. Petra Martic (CRO) 2850 (+1)

15. Johanna Konta (GBR) 2803 (-1)

16. Garbiñe Muguruza (ESP) 2711

17. Elena Rybakina (KAZ) 2471

18. Markéta Vondrousova (CZE) 2308

19. Alison Riske (USA) 2256

20. Anett Kontaveit (EST) 2135

...

44. Fiona Ferro (FRA) 1267 (+9)

