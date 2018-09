Le parcours de Djokovic : Coups de chaud et montée en puissance

1er tour : bat Martin Fucsovics (6-3, 3-6, 6-4, 6-0

Comme beaucoup, Novak Djokovic souffre de la de la chaleur humide ambiante, au point de perdre le deuxième set et de se retrouver mené 4-2 dans le troisième par le Hongrois Marton Fucsovics. Une vraie alerte pour l'ex-N.1 mondial, qui va toutefois se ressaisir avant que la situation ne dégénère : il empoche les dix derniers jeux pour s'imposer en trois heures pile.

Vidéo - Un coup de chaud, une frayeur... et Djoko s'est bien repris 02:59

2e tour : bat Tennys Sandgren (6-1, 6-3, 6-7, 6-2)

Encore un set de perdu en route pour le Djoker, qui aurait pu plier l'affaire plus vite après avoir eu une balle de match dans le 3e set. Mais globalement, pas de sueurs froides pour le vainqueur de Wimbledon, qui n'a jamais perdu le contrôle de la situation face à la révélation du dernier Open d'Australie et s'impose en 2h46 de jeu.

Vidéo - Djokovic a passé sans encombre l'obstacle Sandgren : le résumé de sa victoire 03:01

3e tour : bat Richard Gasquet (6-2, 6-3, 6-3)

Un match très tranquille pour le double vainqueur de l'US Open. En night session sur le court Arthur-Ashe, le spectacle tourne court. Richard Gasquet, sans faire un mauvais match, n'a pas les armes pour contrarier le Serbe, qui déroule tranquillement son tennis et monte en puissance qualitativement après deux tours de rodage.

Vidéo - Le mur Djokovic n'a laissé aucune chance à Gasquet 02:00

Huitième de finale : bat Joao Sousa (6-3, 6-4, 6-3)

Face à Joao Sousa, tombeur de Lucas Pouille, Novak Djokovic va s'imposer en trois manches, mais non sans difficultés. Le retour des fortes chaleurs le gêne, le jeu du Portugais aussi. Dans une certaine mesure. Même sur courant alternatif, Nole ne connait pas de frayeurs et a la bonne idée de ne pas passer plus de deux heures sur le court.

Vidéo - Djokovic a vaincu Sousa et la chaleur 02:59

Quart de finale : bat John Millman (6-3, 6-4, 6-4)

Tout le monde attendait le choc entre Novak Djokovic et Roger Federer mais c'est finalement John Millman qui croise le fer avec le Serbe. Un peu comme contre Sousa, la sécheresse du score ne dit pas tout de la nature du combat livré. Mais Nole a tout de même une certaine marge. Il continue d'avancer.

Vidéo - Djokovic et Millman n'y sont pas allés de main morte 02:00

Demi-finale : bat Kei Nishikori (6-3, 6-4, 6-2)

Quatre ans après, Djokovic retrouver Kei Nishikori en demi-finales à New York. Et cette fois, il ne va pas se prendre les pieds dans le tapis. Nettement au-dessus de son adversaire, le Djoker breake le Japonais une fois dans chacun des deux premiers sets, puis deux fois dans le troisième, sans jamais concéder son service. Une formalité.