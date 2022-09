Dans quelque temps, à froid, quand il s'agira de se retourner sur l'été 2022 de Caroline Garcia, il faudra sans doute se frotter les yeux pour être bien certain de tout comprendre. Lundi prochain, grâce à sa demi-finale à l'US Open, Caroline Garcia retrouvera le Top 10 au classement WTA. Sa place exacte reste encore à déterminer en fonction de son résultat final à New York, mais pour ce qui est du Top 10, c'est réglé.

La chose était quasiment acquise après la victoire de la Française mardi soir contre Coco Gauff, mais subsistait un cas de figure qui pouvait encore la laisser aux portes de ce seuil de référence symbolique. Si Karolina Pliskova avait soulevé le trophée samedi soir, elle aurait coiffé Caroline Garcia au poteau. La Tchèque s'étant inclinée mercredi en quarts de finale face à Aryna Sabalenka, "Flying Caro" ne risque plus rien.

Si la quête de son premier titre du Grand Chelem surpasse évidemment de très loin ces considérations purement comptables, son retour sur de telles hauteurs dans la hiérarchie mondiale est tout de même une matérialisation de son été exceptionnel. Lorsqu'elle est arrivée à Roland-Garros à la fin du mois de mai, la Lyonnaise occupait la 79e place. Qui aurait alors imaginé que, trois mois et demi plus tard, elle se retrouverait en aussi bonne position ? Pas nous. Pas elle non plus, probablement.

Mais sa folle cavalcade estivale, marquée par trois titres, 31 victoires en 35 matches et donc, a minima, une demi-finale en Grand Chelem, l'a propulsée à une vitesse grand V dans ce club de prestige qu'elle avait quitté il y a quasiment quatre ans, au mois d'octobre 2018. Elle vole, Caroline, mais à ce rythme-là, ce n'est plus un avion mais une fusée. Jugez plutôt :

. 20 juin : Elle n'est encore que 75e. (et même 79e fin mai)

. 27 juin : 55e (Titre à Bad Hombourg)

. 1er août : 31 (Titre à Varsovie)

. 22 août : 17e (Titre à Cincinnati)

. 12 septembre : 10e au pire (post US Open)

Mais Caroline Garcia n'a peut-être pas achevé son ascension au classement. A la Race (points pris depuis le 1er janvier), elle pointe désormais au 5e rang. Jusqu'au mois de juin prochain, elle n'aura que peu de points à défendre. Personne ne sera plus à l'abri qu'elle lors des neuf prochains mois. Alors, pourquoi ne pas envisager, après le Top 10, un retour dans le Top 5 ? A son plus haut, la Française a atteint la 4e place. Absurde il y a encore quelques semaines, c'est désormais une perspective raisonnable. C'est dire.

