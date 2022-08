La Grecque Maria Sakkari (3e mondiale et tête de série numéro 3), demi-finaliste l'an passé, a été éliminée dès le 2e tour de l'US Open, battue 3-6, 7-5, 7-5 par la Chinoise Xiyu Wang (75e), mercredi à New York. Après le gain du premier set, face à cette adversaire qu'elle rencontrait pour la première fois sur le circuit, Sakkari pensait avoir fait le plus difficile.

Une bonne nouvelle pour Caroline Garcia

Mais la Chinoise de 21 ans, lauréate de l'US Open junior en 2018, a su s'accrocher malgré un service défaillant (12 doubles fautes au total), en renvoyant les coups de boutoir de sa rivale, elle-même coupable de trop de fautes directes (36).En proie au doute, Sakkari a fini par craquer de la même façon dans les deux dernières manches, en se faisant breaker au pire moment à 6-5 contre elle.

Service maîtrisé et smashes ajustés : Garcia qualifiée pour le deuxième tour

Xiyu Wang sera opposée au 3e tour à l'Américaine Alison Riske (29e) ou à la Colombienne Camila Osorio (70e). La vainqueure de ce match pourrait potentiellement retrouver Caroline Garcia en huitième de finale. La Française affronte ce mercredi Anna Kalinskaya pour son deuxième match dans le tournoi.

