1er tour : victoire en trois sets face à Prajnesh Gunneswaran

Trois petits sets pour se mettre en route. Face au 88e mondial, Daniil Medvedev, outsider du tableau principal, démarre son US Open tranquillement. Trois manches donc et un premier tour plié en 85 minutes (6-4, 6-1, 6-2). "Je ne peux pas dire que je suis transporté par mon jeu aujourd’hui mais gagner sur ce score au premier tour, c’est super", sourit-il.

Vidéo - Medvedev n'a pas traîné : les temps forts de sa victoire express sur Gunneswaran 02:35

2e tour : victoire en quatre sets face à Hugo Dellien

Le début des ennuis. Après un été harassant mais ô combien florissant, Daniil Medvedev semble condamné à payer les pots cassés à New York. Face au Bolivien Hugo Dellien, 84e mondial, la tête de série numéro 5 a besoin de quatre sets pour passer le cut (6-3, 7-5, 5-7, 6-3). Le tout avec des crampes et une raquette fracassée au passage. "J'ai eu des crampes partout dans le corps, jusque dans le petit orteil, ce qui m'a rendu nerveux. Mais je suis toujours là !", lance-t-il. Plus que jamais…

Vidéo - Medvedev - Dellien : les temps forts du match 03:15

3e tour : victoire en quatre sets face à Feliciano Lopez

Le début du show Medveved et la naissance d’une relation d’amour-haine entre lui et le public américain. En difficulté face au vieillissant Espagnol, le Russe se laisse aller à un geste d’humeur envers un ramasseur de balle. Avant de haranguer la foule après sa victoire en quatre sets (7-6, 4-6, 7-6, 6-4). New York est électrisé. Et Medvedev reboosté pour la suite. Et semble prendre goût aux huées.

Vidéo - Les temps forts de Medvedev - Lopez 03:04

Vidéo - Daniil Medvedev provoque le public après sa victoire houleuse contre Lopez 01:23

Huitième de finale : victoire en quatre sets face à Dominik Köpfer

Un début compliqué. Premier set perdu et break au début du second. Cette fois, Medvedev est rincé. Mais, au mental, il arrache la deuxième manche. Le public contre lui le transcende. Froid et efficace, le Russe parvient à remporter la mise en quatre sets pour se qualifier, en dansant s’il vous plaît, pour son premier quart de finale en Grand Chelem (3-6, 6-3, 6-2, 7-6).

Vidéo - Medvedev - Koepfer : Les temps forts 03:04

Quart de finale : victoire en quatre sets face à Stanislas Wawrinka

Il s’attendait sûrement à croiser à nouveau le fer avec Novak Djokovic après leur demi-finale à Cincinnati. C’est finalement Stan Wawrinka qui se présente face à lui. Touché mais pas coulé, Medvedev joue avec ses armes et ne lâche rien malgré l’appel au kiné. Après deux sets au couteau, il lâche le troisième mais termine avec maestria son premier gros rendez-vous (7-6, 6-3, 3-6, 6-1). Le voilà en demie. Dans la peau du favori après les éliminations du Djoker et de Roger Federer. Atypique et improbable.

Vidéo - Touché mais inspiré, ce diable de Medvedev a complètement étouffé Wawrinka 13:35

Demi-finale : victoire en trois sets face à Grigor Dimitrov

Bizarroïde. Sur courant alternatif, Grigor Dimitrov et Daniil Medvedev livrent une demie décousue, sans rythme et avec beaucoup de fautes directes. Une demie atypique qui colle parfaitement au jeu russe. Le Bulgare déjoue complètement et, malgré quelques éclairs, tombe les deux pieds joints dans le piège adverse (7-6, 6-4, 6-3). Pas de soucis physiques majeurs et l’impression qu’une fois sa proie dans le viseur, le Russe est une araignée qui tisse sa toile sans rien ne laisser au hasard.