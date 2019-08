Djokovic : "Je ne savais pas si je serais capable de finir le match"

Si, au réveil, vous découvrez que Novak Djokovic s'est imposé en trois sets (6-4, 7-6, 6-1) face à Juan Ignacio Londero, vous serez sûrement tentés de croire que la soirée du numéro un mondial s'est apparentée à une simple routine. Mais cette apparence est trompeuse. Non pas qu'il ait particulièrement souffert pour dominer l'Argentin, même si celui-ci s'est montré coriace par séquences, mais le Djoker a surtout dû batailler contre une épaule douloureuse. Au point que, lors de sa conférence de presse d'après-match, il a avoué avoir craint le pire. "Vu la façon dont ça avait commencé pour moi, a-t-il confié, je ne savais pas si je serais capable de finir le match. Je suis vraiment content de l'avoir fait."

Un scénario extrême que, de l'extérieur, personne n'a envisagé une seconde, même s'il suffisait de voir Djokovic pour bien comprendre que quelque chose ne tournait pas aussi rond que d'habitude. Secouant son bras gauche presque systématiquement entre les points, il a demandé un temps mort médical au milieu du premier set pour se faire longuement masser l'épaule et le haut du bras. "Ce n'était pas simple de jouer avec ce genre de sensations, a poursuivi le tenant du titre. Je n'ai pas connu ça si souvent dans ma carrière."

Vidéo - Djokovic - Londero : Les temps forts 03:01

" J'ai mal depuis deux semaines environ "

Heureusement pour lui, les antidouleurs semblent avoir fait effet au bon moment alors qu'il était mené 3-0 et double break contre lui dans la deuxième manche. Sans quoi le match aurait pu s'avérer beaucoup plus compliqué. "J'ai eu de la chance de m'en sortir dans ce set", estime le Serbe, qui a alors aligné cinq jeux de suite (dont trois breaks) en produisant du très bon tennis. "Aux changements de côté, a-t-il encore expliqué, j'ai essayé d'utiliser autant que je pouvais de l'aide médicale et de la physiothérapie, en restant dans les règles. Ça m'a clairement aidé à rester dans le match."

Lundi, après son premier tour, Novak Djokovic avait évoqué un "problème physique" mais sans s'épancher. Et comme il n'était pas apparu diminué d'une quelconque manière, l'histoire en était restée là. Contre Londero, il ne lui était plus possible de masquer ce souci qui le tracasse en réalité depuis quelque temps déjà. "J'ai mal depuis deux semaines environ, a dit Nole. Certains jours, la douleur était vraiment très forte, d'autres jours beaucoup moins. Il y a des hauts et des bas." Comme il y en a eu dans son jeu, précisément à cause de son épaule. "Ça a pesé sur mon jeu, oui, surtout au service et en revers", confirme Djokovic, breaké dans chacune des trois manches et dont le pourcentage de premières balles a été historiquement bas (51,2%).

Bien conscient du problème, le numéro un mondial ne s'attendait pourtant pas à souffrir à ce point. "C'était à la fois pénible et imprévisible, résume-t-il. Mais comme n'importe quel joueur de tennis professionnel, j'ai déjà été contraint de jouer en ayant mal. Il faut juste faire au mieux, essayer de passer outre, et espérer gagner le match." Sur ce plan, il a eu tout bon. Reste qu'on ne l'imagine pas remporter encore cinq matches dans cet état-là. Heureusement pour lui, il a un peu de temps. "Je vais m'occuper de ça demain (jeudi, NDLR) en consultant d'autres spécialistes et des experts de la médecine sportive. J'espère que dans deux jours, je serai capable de jouer sans douleur. Si c'est possible..."