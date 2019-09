Promenade nocturne pour Serena

A peine plus long qu'une sortie à l'entraînement. 44 minutes. 6-1, 6-0. Qiang Wang se souviendra de son premier quart de finale en Grand Chelem. La Chinoise n'a pas pesé lourd sur le court Arthur-Ashe mardi soir face à une Serena Williams déterminée comme jamais et qui semble définitivement lancée dans cette quinzaine après une début de tournoi parfois hésitant. La revoilà à deux marches de son 24e titre en Grand Chelem, synonyme de record absolu égalé.

C'est par ailleurs la 100e victoire de Serena à l'US Open. Une série entamée il y a 21 ans, alors qu'elle n'était pas encore âgée de 17 ans. La 100e, clairement, ne fut pas la plus compliquée. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette rencontre totalement à sens unique, au cours de laquelle Wang n'aura inscrit que quinze points (dont quatre dans le 2e set). Heureusement pour elle, la Chinoise, tout de même tête de série numéro 18, a eu la bonne idée de remporter son dernier jeu de service du premier set, histoire d'éviter de prendre un "double bagel".

12e demi-finale à Flushing

Une statistique résume tout : Serena Williams a gagné 90% des points derrière sa première balle (19 sur 21), quand Wang a fini la partie avec un taux de réussite apocalyptique sur son premier service : 17%. Du jamais vu. Elle aussi a joué 21 points sur sa première, mais elle n'en a gagné que trois. L'Américain n'a lâché que sept points au total sur sa mise en jeu et a constamment agressé son adversaire, dépassée par les évènements dès la première minute. Il y avait même de quoi avoir un peu mal pour elle.

Voici donc Serena dans le dernier carré à Flushing Meadows pour la 13e fois de sa carrière. La dernière fois qu'elle a participé à l'US Open sans atteindre les demi-finales, c'était en 2007. Depuis, ce fut son minimum syndical. Elle affrontera jeudi Elina Svitolina, ce qui sera à coup sûr une autre paire de manches. Elles n'ont plus été opposées depuis un bail maintenant puisque leur dernier duel remonte à plus de trois aux, aux Jeux Olympiques de Rio. L'Ukrainienne s'était imposée, mais cela reste son unique victoire contre Williams en cinq rencontres. "Je suis toujours là", a lancé Serena au public après sa promenade. On confirme.