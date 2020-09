Un énorme cri de soulagement et de joie qui a résonné dans l'arène vide du court Louis-Armstrong. C'est la Caroline Garcia que l'on aime voir (et entendre). Joie légitime, car elle a signé mercredi soir un vrai petit exploit en écartant de son chemin Karolina Pliskova. La Tchèque, numéro 3 mondiale mais tête de série numéro 1 dans cet US Open en raison des absences d'Ashleigh Barty et Simona Halep, a cédé en deux sets sous les coups de boutoir de la Française (6-1, 7-6).