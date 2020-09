L'ascenseur émotionnel, façon Flushing. Kristina Mladenovic en a fait l'amère expérience lors du deuxième tour de l'US Open, mercredi. La Française est passée à un point d'une qualification aisée pour le troisième tour quand tout s'est déréglé, dans les grandes largeurs. De 6-1 à 5-1 à une défaite des plus surprenantes face à la Russe Varvara Gracheva (102e mondiale), la 44e mondiale se serait bien passée de ça. Avec le recul, elle se serait aussi bien passée de ce crochet new-yorkais qui a tourné au cauchemar, selon ses propres mots.

Après le contrôle positif au coronavirus de Benoît Paire, la Française a été forcée de respecter un "régime" encore plus sec quant à ses allées et venues à Flushing. Placée dans une bulle dans la bulle, Kiki Mladenovic a très mal vécu cette situation, qu'elle a dénoncée avec virulence après sa défaite. Griefs plus déception = un cocktail détonant.

6-1, 5-1, puis 4 balles de match avant de s'effondrer : Le cauchemar de Mladenovic en images

Abattue et touchée, elle a tenu à faire passer un message. "Je suis complètement effondrée. Je jouais super bien, mais je n'ai pas su finir le match. J'étais à un fil. Elle a commencé à remonter au score et petit à petit, je me suis effondrée, je n'ai pas d'autre mot. Je suis à bout. Je n'ai jamais été dans un état pareil. Je suis complètement à bout."

C'est abominable, les conditions sont atroces

Complètement à bout en raison de sa défaite et, selon elle, des conditions dans lesquelles elle a vécu après le contrôle positif de Paire. "C'est un cauchemar ce qu'on vit là. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver ma liberté. Il faut qu'on se batte pour avoir notre liberté. Je voudrais tellement dire plein de choses sur ce qui se passe ici, c'est absolument abominable comment ils nous traitent, mais je n'ai pas envie que ce soit une excuse à ma défaite. Ce n'est pas la faute de l'USTA le fait que je n'aie pas converti mes quatre balles de match. Il ne faut pas qu'on se trompe", a-t-elle tenu à souligner.

Néanmoins, elle n'a pas oublié de revenir aux conditions quand elle a dû tenter d'expliquer son impensable effondrement durant le troisième set. "Je ne vais pas chercher d'excuse pour le 2e set: je joue très bien, je suis à un point de rendre la copie parfaite. Mais le troisième set, ce que je ressens, c'est de la détresse, vraiment. Il faudrait s'asseoir pour vous faire une liste de ce qu'on est en train de subir. C'est même pas acceptable ce qu'on vit. J'ai l'impression qu'on est des prisonniers, des criminels. Pour le moindre mouvement, il faut demander la permission si on a le droit de le faire alors qu'on est testé tous les jours et qu'on a eu 30 tests négatifs. C'est abominable, les conditions sont atroces. Si j'avais su que jouer 40 minutes aux cartes, avec un masque, avec un joueur (Paire) qui a été testé positif, mais finalement négatif, ça aurait entraîné ces conséquences, je n'aurais jamais mis les pieds à ce tournoi." Seule consolation du jour, Kiki va pouvoir quitter New York et retrouver sa "liberté".

