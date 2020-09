Et à la fin, c'est encore Pablo Carreno Busta qui l'emporte. Comme en 2017 (ndlr : au troisième tour), l'Espagnol a pris le meilleur sur Denis Shapovalov à l'US Open. Si l'actuel 27e joueur mondial avait été expéditif il y a trois ans (7-6, 7-6, 7-6), il a eu beaucoup plus de difficultés à se défaire du Canadien ce mardi soir (3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3). Mais la récompense est magnifique : Pablo Carreno Busta rejoint les demi-finales de Flushing Meadows où il retrouvera Alexander Zverev, tombeur de Borna Coric quelques heures plus tôt.