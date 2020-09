Il y aura des regrets. Et même beaucoup de regrets. Présente pour la première fois de sa carrière en 8e de finale à New York, Alizé Cornet avait une occasion en or de briser son plafond de verre et d’atteindre, enfin, à 30 ans, un quart de finale en Grand Chelem. Mais il faudra encore patienter… La faute à Tsvetana Pironkova.