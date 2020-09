Un score ne reflète pas toujours la qualité du match. C’est un bon résumé de cette seconde demi-finale de l’US Open. Dominic Thiem ne s’en plaindra pas. L’Autrichien s’est qualifié dans la nuit de vendredi à samedi pour sa quatrième finale de Grand Chelem après une victoire méthodique contre Daniil Medvedev, finaliste sortant et impressionnant de facilité pendant toute la quinzaine.

Vainqueur en trois manches (6-2, 7-6, 7-6), Thiem a fait un vainqueur logique de ce très beau match. On retiendra la manière avec laquelle il a cuisiné physiquement le Russe. Dimanche, il jouera sa première finale à Flushing Meadows contre une vieille connaissance : Alexander Zverev, revenu d’un handicap de deux manches à rien contre Pablo Carreno Busta. Thiem-Zverev, on connaît la chanson depuis toutes ces années. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés en demi-finale du dernier Open d'Australie. Et Thiem avait pris le dessus en quatre manches, avant de perdre la finale contre Novak Djokovic. Il retentera sa chance une deuxième fois de la saison sur le court en ciment du Stadium Arthur-Ashe.