Il faut croire que Serena Williams commence à y prendre goût. Déjà bousculée lors des deux précédents tours, l'Américaine a une nouvelle fois connu bien des difficultés ce mercredi soir face à Tsvetana Pironkova. Mais encore une fois, elle est parvenue à s'en sortir pour l'emporter en trois sets (4-6, 6-3, 6-2) et 2h11 de jeu. Et c'est bien là l'essentiel pour celle qui vise toujours un 24e titre du Grand Chelem.

"J'étais fatiguée. J'avais les jambes lourdes, je manquais d'énergie", a-t-elle reconnu après ce rare duel de mamans. Menée d'une manche et un break, Serena est alors redevenue Serena et elle a fait du Serena : les cris de rage sont devenus des hurlements et elle est petit à petit revenue dans la partie, en débreakant immédiatement. "Je continue de me battre, je ne baisse jamais les bras et j'avance...", a souligné celle qui a réalisé 20 aces durant la rencontre.

"Mieux débuter"

A bientôt 39 ans (elle les fêtera le 26 septembre), Serena Williams va désormais devoir récupérer. Car sa demi-finale n'attendra pas : l'Américaine a rendez-vous dès jeudi. De quoi forcément poser la question d'une récupération qui s'annonce express. "La bonne nouvelle, c'est que je suis de nouveau capable d'enchaîner les matches, mais il va falloir que je trouve un moyen de mieux débuter, a-t-elle estimé après cette nouvelle bataille remportée. Pour moi, l'âge est vraiment comment tu es à l'intérieur et à quel point ton physique est capable de te suivre. Les gens disent souvent que certaines choses ne sont pas réalisables à un certain âge,mais avec la technologie, aujourd'hui, on peut en quelque sorte allonger cet âge."

Certes "fatiguée", l'Américaine se dit "prête" à jouer trois sets à chaque match si besoin. "Je vais bien, cela n'a pas d'importance, a-t-elle assuré en conférence de presse. Pour Serena, le record de 24 titres du Grand Chelem n'est plus qu'à deux marches. Si près et si loin à la fois. En attendant, l'Américaine va disputer pour la treizième fois de sa carrière une demi-finale de l'US Open. Elle y affrontera Victoria Azarenka (27e) ou Elise Mertens (18e), qui se départageront dans la nuit. Mais ça, ce n'est plus le problème de Serena Williams.

