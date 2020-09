Stefanos Tsitsipas aura vraisemblablement beaucoup de mal à trouver le sommeil. Le Grec, qui était l’un des outsiders de cet US Open 2020, ne verra même pas la deuxième semaine. Et pourtant, il aura eu des occasions vendredi en night session sous les projecteurs du court Louis-Armstrong. Bien que mené deux sets à un et 5-1 dans le quatrième, Borna Coric a trouvé des ressources extraordinaires pour sauver pas moins de 6 balles de match, avant de finalement renverser la vapeur et de s’imposer en cinq manches (6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6) et 4h36 d’un combat homérique. En huitième de finale, le Croate sera opposé à l’Australien Jordan Thompson.