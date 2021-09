Cela va commencer à devenir la ritournelle bien connue de cet US Open. Comme lors de ses deux matches précédents contre Kei Nishikori et Jenson Brooksby, Novak Djokovic a perdu le 1er set de son quart de finale contre Matteo Berrettini, avant de survoler les trois autres et s'imposer 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 en 3h26, ce mercredi en night-session, sur le stadium Arthur-Ashe. Le voilà ainsi en demi-finales où il retrouvera Alexander Zverev, l'homme qui a mis fin à ses rêves de médailles d'or olympique le mois dernier à Tokyo.

Plus d'infos à suivre...

