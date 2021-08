Il faudra bien tourner la page, ou tirer la chasse, c'est selon, sur l'épisode des pauses toilettes de Stefanos Tsitsipas lors de son match du 1er tour face à Andy Murray. En colère pendant et après le match sur les deux longues pauses prises par le Grec, lors de leur superbe match sur le stadium Arthur-Ashe, le Britannique a remis ça mardi. Mais cette fois, pas devant les micros, mais sur les réseaux sociaux.

De bon matin à New York, Murray a donc pris son téléphone et, armé de son légendaire humour, très "british", le joueur de Dunblane a envoyé une nouvelle pique à son bourreau. "Le fait du jour. Stefanos Tsitsipas a passé deux fois plus de temps pour aller aux toilettes que Jeff Bezos n'a passé de temps pour aller en direction de l'espace. C'est intéressant."

Murray a bien calculé

En effet, l'homme le plus riche de la planète s'était offert un voyage en direction de l'espace. Le 20 juillet dernier, l'ancien patron d'Amazon avait pris place à bord du premier vol habité en direction de l'espace. Il avait notamment dépassé la ligne de Kármán, la limite officielle selon la Fédération aéronautique internationale, pour séparer la Terre de l'espace, et a donc officiellement quitté la Terre. Il avait atteint la distance de 107 kilomètres exactement.

Mais revenons à nos moutons. Combien de temps avait duré le voyagé de Bezos ? Onze minutes chrono dont un peu moins de cinq minutes en apesanteur. Cette partie avait débuté après 2 minutes 30 de voyage, jusqu'à environ 6 minutes. Puis, direction la terre ferme.

Stefanos Tsitsipas a lui quitté le court entre 10 et 20 minutes au total, une dizaine de minutes pour la première pause et une seconde chronométrée, elle, à sept minutes. Chacune des pauses a duré plus longtemps que le voyage de Bezos hors de l'atmosphère. Et au total, oui, l'ensemble des absences de l'Athénien ont dépassé les onze minutes de voyage. Factuellement, Murray a bien calculé.

