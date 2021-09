Comme on dit dans le jargon : ils s'en sont envoyés une bonne. Une bonne bagarre évidemment. Après 3h56 de combat acharné face à l'infatigable Roberto Bautista Agut, Félix Auger-Aliassime a validé son billet pour les 8es de finale après un match gagné au meilleur des cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3), dans la nuit de vendredi à samedi. Comme en 2020, FAA jouera le 4e tour à New York, face au vainqueur du duel entre Andrey Rublev et Frances Tiafoe. L'année dernière, il avait subi la loi d'un Dominic Thiem intraitable.

Huitième de finaliste en 2020 à l'US donc, quart de finaliste lors du dernier Wimbledon, le Canadien commence petit à petit à devenir un joueur de Grand Chelem, ce qui n'est pas quelque chose de facile. Sous les yeux de ses coaches, Frédéric Fontang et Toni Nadal, présent à New York tout spécialement pour ce tournoi important, le joueur de 20 ans est allé chercher un succès avec les tripes. Celui-là, il lui fera un bien fou au moral. Pour maintenant et plus tard.

Le 7e jeu du 5e set a tout changé

FAA a un peu tout vu dans ce duel de fond de court avec son homologue RBA. Il a d'abord mené les débats avec autorité lors des deux premières manches, avant de doucement lever le pied et voir la rencontre lui échapper. Retrouvé, l'Espagnol, impressionnant depuis le début de l'USO, a déroulé ses gammes en fond de court et ça a fait mal, même pour un joueur qui couvre bien son terrain comme Félix. Le supporter de Villarreal a réussi son entreprise "retour du diable vauvert" en égalisant à deux manches partout.

Le dernier acte n'a pas ressemblé à la grande bagarre attendue. Cela a été plus une partie d'échecs, avec un festival lors du septième jeu. Auger-Aliassime a rapidement pris les devants, fait le break à 2-1, avant de voir son adversaire jeter ses dernières forces dans la bagarre. A 4-2 en sa faveur, le joueur de Montréal a sauvé trois balles de debreak après un jeu à rallonge, le fameux septième jeu, où les deux hommes ont envoyé tout ce qu'ils avaient en réserve. Finalement parvenu à préserver son engagement, et son break, le 15e mondial a ensuite bouclé ce match fou, non sans crier de rage pour célébrer sa victoire. Vu la gueule de ce match, cela méritait bien de se lâcher un peu.

