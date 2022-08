Moins de deux heures avant le tirage au sort du tableau masculin, Novak Djokovic a mis fin au faux suspense en annonçant qu'il ne disputerait pas l'US Open cette année. Non vacciné contre le Covid-19, le champion serbe ne peut entrer sur le territoire américain. Il a attendu aussi longtemps que possible un changement des règles en vigueur aux Etats-Unis. En vain. Après l'Open d'Australie, le "Djoker" doit donc faire une croix sur un autre tournoi du Grand Chelem cette année. Pour les mêmes raisons.

"Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l'US Open (...) Bonne chance à mes collègues joueurs ! Je vais me maintenir en bonne forme et dans un état d'esprit positif en attendant de pouvoir reprendre la compétition", a-t-il écrit sur son compte Twitter ce jeudi. En réalité, la question n'était plus tant de savoir si Djokovic serait présent à New York que quand il annoncerait son absence.

En officialisant la chose jeudi avant la cérémonie du tirage au sort, Djokovic évite un casse-tête aux organisateurs de l'US Open. Lors du dernier Open d'Australie, alors qu'il se battait devant les tribunaux pour obtenir le droit de jouer à Melbourne, l'ex-numéro un mondial était apparu en tant que tête de série numéro un, tout en haut du tableau, avant d'être finalement remplacé une fois son forfait inéluctable. Il n'y aura donc rien de tout cela à Flushing Meadows.

"Novak est un grand champion et il est très malheureux qu'il soit dans l'impossibilité de participer à l'US Open 2002, puisqu'il n'est pas en mesure de pénéter sur le territoire américain en raison de la législation fédérale sur la vaccination pour les citoyens étrangers. Nous sommes impatients d'accueillir Novak lors de l'US Open 2023", a de son côté réagi le tournoi dans un communiqué publié peu après l'annonce de Djokovic.

Djokovic n'avait jamais manqué deux Majeurs dans une saison

Triple vainqueur du tournoi en 2011, 2015 et 2018, Novak Djokovic a aussi connu son lot de contrariétés à l'US Open. Il s'y est notamment incliné à six reprises en finale. L'an dernier, cela lui avait coûté le Grand Chelem calendaire. En 2020, il avait été exclu en huitièmes de finale lors d'un match contre Pablo Carreño Busta pour avoir lancé involontairement une balle en direction d'une juge de ligne.

A l'époque, le tournoi s'était tenu à huis clos en raison de la pandémie du Covid-19. Depuis, le vaccin a permis aux différentes compétitions sportives de reprendre de façon quasi normale. Mais pour Novak Djokovic, la vaccination aura marqué le début des problèmes. En choisissant par conviction personnelle de ne pas se vacciner, il s'est exposé aux législations de certains pays imposant la vaccination, comme l'Australie et les Etats-Unis.

C'est la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle en 2005 que Novak Djokovic va manquer deux des quatre tournois du Grand Chelem. Malgré tout, il est parvenu à remporter un nouveau Majeur en 2022 puisqu'il s'est imposé à Wimbledon au mois de juillet. Il pouvait espérer égaler à New York Rafael Nadal et ses 22 titres majuscules. Ce ne sera pas le cas. Il risque aussi de sortir du Top 10 en perdant les 1200 points de sa finale 2021.

