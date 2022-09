La tornade Pegula a emporté au loin la double vainqueure de Wimbledon Petra Kvitova. Dans ce tournoi où elle n’a jamais brillé (quart de finale au maximum), la Tchèque de 32 ans a été balayée par l’Américaine, devant un public forcément ravi de voir une deuxième locale de l’étape rallier les quarts de finale de cette édition, après Cori Gauff et en attendant Danielle Collins, au terme d’un récital bouclé en deux sets (6-3, 6-2) et 1h13 de jeu.

Ad

D’emblée, la numéro 8 mondiale avait donné le ton, en prenant le service de son adversaire. La tête de série numéro 21 n’a pas eu le temps de lui répondre, la pluie interrompant la partie quelques dizaines de minutes, le temps de fermer le toit du court Arthur Ashe. Ce fut chose faite au retour des vestiaires, puisque la dynamique s’est inversée, et Pegula a vu son adversaire revenir à hauteur. Kvitova a même eu l’occasion de prendre les devants, mais elle a loupé trois balles de break à deux partout.

US Open Débuts en fanfare pour Swiatek et Sabalenka, Ostapenko éliminée 30/08/2022 À 16:21

Six jeux de suite perdus par Kvitova dans le 2e set

Et dès lors, c’est bien l’Américaine, poussée par son public, qui a fini par faire dégoupiller la joueuse au mètre 83. Enchaînant les fautes directes (24), constamment dépassée derrière sa deuxième balle de service (seulement 2 points remportés sur 12 !), Kvitova a concédé quatre jeux de suite pour se retrouver menée d’un set.

Avec son break obtenu et confirmé d’entrée de 2e manche, on a imaginé que la protégée de Jiri Vanek pourrait rebondir. Mais elle a de nouveau plongé en encaissant cette fois 6 jeux d’affilée, pour sortir la tête basse. Qualifiée pour son premier quart de finale à Flushing Meadows, Jessica Pegula, elle, confirme ses bons résultats de la saison (quart à l’Open d’Australie et Roland Garros), et espère désormais intégrer, très prochainement, le dernier carré.

WTA Cincinnati Garcia a chassé les doutes : "Tout est plus clair dans ma tête" 22/08/2022 À 07:26