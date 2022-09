Alizé Cornet, 40e mondiale, s'est qualifiée jeudi pour le troisième tour de l'US Open en venant à bout de la Tchèque Katerina Siniakova (83e) 6-1, 1-6, 6-3. La Française de 32 ans confirme ainsi sa victoire - plus facile - au premier tour contre la tenante du titre, la Britannique Emma Raducanu (11e) 6-3, 6-3. Elle se qualifie pour le troisième tour à Flushing. Un plancher qu'elle avait déjà atteint cette année à Melbourne (quart de finale), à Roland-Garros (3e tour) et à Wimbledon (8e de finale). Une première dans sa carrière professionnelle.

Ad

Elle affrontera pour une place en 8es de finale l'Américaine Danielle Collins (19e) ou l'Espagnole Cristina Bucsa (118e et issue des qualifications). A New York, Cornet n'a jamais dépassé les 8es de finale et restait sur une élimination dès son entrée en lice l'année dernière.

US Open Cornet éteint Raducanu HIER À 01:22

Cornet, qui dispute à New York son 63e tournoi du Grand Chelem d'affilée (record), a connu une soirée en dents de scie, avec un premier set largement survolé (6-1) et un deuxième où elle a perdu pied (1-6). Lors de la manche décisive, la Française a dû faire appel au service médical à deux jeux à un en sa faveur. Ce petit coup de moins bien surmonté, Cornet a terminé le travail, profitant d'une énième faute directe de Siniakova (45).

WTA Cleveland Cornet éliminée à une marche de la finale 26/08/2022 À 22:14