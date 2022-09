Casper Ruud n'a (presque) pas tremblé. Plus constant sur l'ensemble du match, le Norvégien est logiquement venu à bout d'un Karen Khachanov émoussé en demi-finale de l'US Open (7-6 [5], 6-2, 5,7, 6-2). Ruud a fait du Ruud : pas toujours spectaculaire mais terriblement efficace, le voici pour la deuxième fois de l'année en finale d'un Majeur, après Roland-Garros. Il y défiera Carlos Alcaraz ou Frances Tiafoe, qui s'affrontent dans la nuit. Si l'Espagnol cède face à l'Américain ou contre le Norvégien en finale, Ruud sera lundi numéro un mondial.

Ruud trop solide, Khachanov émoussé ?

Le retour sur terre a été rude. Moins de quarante-huit heures après un magnifique Sinner-Alcaraz, ce Ruud-Khachanov a été un match des plus ordinaires. Oubliez les highlights : la rareté des envolées et la multitude de fautes n'ont jamais vraiment donné de relief à cette demi-finale entre invités surprises. A l'arrivée, le plus expérimenté à ce niveau s'en est sorti. Le moins touché physiquement, aussi. Lessivé par ses deux combats contre Carreño Busta puis Kyrgios, Khachanov n'avait pas les armes pour rivaliser. Du moins, lorsque Ruud s'est décidé à accélérer.

Car si le Norvégien a globalement mieux maîtrisé l'événement, son entame a été laborieuse. Breaké deux fois dans le première manche, il a eu besoin d'un tie-break pour s'en sortir (7-6 [5]). Une fois la machine huilée, Khachanov n'a plus été en mesure de rivaliser (6-2 dans le 2e set)... avant de refaire surface dans le troisième. Son sursaut d'orgueil autant qu'une baisse de régime de Ruud lui ont permis d'espérer (5-7). Las, le résultat sans appel (6-2) du quatrième set symbolise son inconstance chronique sur ce match. Sa puissance au service a fait illusion (15 aces), mais à ce niveau, ce n'est pas suffisant.

Ruud (très) bientôt numéro un mondial ?

De toute évidence, il aurait fallu que le Russe sorte le grand jeu pour faire tomber Ruud. Même sans offrir un récital, le Norvégien a joué simplement. Très habile au filet (87% de réussite) et sur son service (83% de points gagnés sur sa première balle), il a redoublé d'ingéniosité pour rallier une deuxième finale en trois mois. Contrairement à Roland, où ses combats à rallonge contre Rublev puis Cilic lui avaient pompé de l'énergie en finale, il se présentera frais dimanche. De quoi se montrer protagoniste face à Alcaraz ou Tiafoe pour s'offrir une chance de premier Grand Chelem - et de trône au classement ATP.

