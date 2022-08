Rafael Nadal a renoué avec la victoire. Depuis son quart de finale arraché contre Taylor Fritz à Wimbledon le 6 juillet dernier, l'Espagnol était sevré de succès. Une longue absence en raison de la blessure abdominale contractée ce même jour sur le Centre court londonien, puis une défaite d'entré pour sa reprise à Cincinnati six semaines plus tard contre Borna Coric. Mardi, la phénoménale saison 2022 de Nadal a donc repris de l'élan. En douceur, car il ne s'est pas toujours amusé face au surprenant Rinky Hijikata, qui n'a rendu les armes qu'en quatre sets (4-6, 6-2, 6-3, 6-3) et plus de trois heures de jeu.

