Quel match, quelle démonstration et quelle victoire ! Caroline Garcia s'est sortie comme une chef du premier gros chausse-trappe placé sur sa route dans cet US Open en surclassant Bianca Andreescu (6-3, 6-2 en 1h27), dans la nuit de vendredi à samedi. Transpirant la confiance et la joie de jouer, la Française, plus offensive que jamais et auteure de 31 coups gagnants, a complètement surclassé la championne 2019 qui s'est pourtant battue jusqu'au bout et a tout tenté pour trouver des solutions, mais a fini par plier logiquement face à l'ouragan adverse.

