Quelle performance de la part de Serena Williams ! Si tout le monde savait qu'elle était toujours capable de servir fort et de cogner depuis le fond du court, très peu, voire personne, ne s'attendait à ce qu'elle puisse le faire pendant près de 2h30. C'est pourtant bien ce qui s'est passé contre Anett Kontaveit. Même si l'Américaine a connu un trou d'air (à moitié volontaire) dans le second set, elle a fini par s'imposer (7-6, 2-6, 6-2) au terme d'une montée en puissance qui semblait calculée pour accéder au troisième tour.

Finalement, rien de bien surprenant pour la championne. Quand on lui a demandé comment elle avait réalisé la prouesse, elle a répondu d'abord par un long sourire, puis, un brin provocatrice : "Je suis juste Serena". Plus sérieusement, Williams est aussi revenue sur son état de forme : "Je joue plutôt bien. Je m'entraîne très bien mais ça ne se mettait pas en place lors de mes derniers matches. Maintenant, c'est en train de venir en quelque sorte. Je devais faire en sorte que ça se mette en place aujourd'hui. Ca a marché".

Effectivement, battre la numéro 2 mondiale dans le deuxième tour d'un tournoi où on ne donnait pas cher de sa peau et qui ressemblait plutôt à une grande cérémonie d'au revoir à domicile, il fallait le faire. D'autant plus que l'équilibre est difficile à trouver entre l'envie de performer et de profiter des festivités qui entourent chacun de ses matches, puisqu'on ne sait pas bien quelle rencontre sera la dernière. "Je pense que j'ai surtout fait en sorte de tout bloquer, mais en même temps j'en ai profité un peu, tente d'expliquer la sextuple gagnante de l'US Open. Un peu, parce que je veux aussi profiter du moment. Je pense que ces moments sont clairement éphémères. (...) Mais je suis aussi ici pour me concentrer, faire du mieux que je peux cette fois-ci".

Serena, euphorique : "Je n'ai plus rien à prouver, ni plus rien à perdre"

J'ai l'impression d'avoir déjà gagné mentalement

Son jeu qui tutoie de nouveau le très haut niveau par séquences, le public et l'organisation du tournoi aux petits soins, Serena Williams profite tout de même à fond du moment qu'elle est en train de vivre. Elle-même est consciente que c'est le genre d'occasion qui n'arrive "qu'une fois dans une vie". C'est d'ailleurs sûrement pour cette raison qu'on l'a vue si souriante, fait assez rare après une victoire en deuxième tour de Grand Chelem pour être souligné.

"J'ai l'impression que tout n'est que du bonus". Elle semble jouer sans pression : "J'ai l'impression d'avoir une grande croix rouge dans le dos depuis que j'ai gagné l'US Open en 99. Elle a été là toute ma carrière, parce que j'ai gagné mon premier Grand Chelem très vite. Mais ici, c'est différent. J'ai l'impression d'avoir déjà gagné mentalement. Ce soir, j'étais juste genre 'Serena, tu as déjà gagné, juste joue, sois Serena'."

Des déclarations qui font écho au déroulement du troisième set. La native du Michigan a manqué en début de manche de mener 3-0 sur son service alors qu'elle était en position de force à 40-0. Finalement breakée par Anett Kontaveit, elle n'a pas montré de signe d'agacement, en a remis une couche et repris le service de l'Estonienne dans le jeu suivant. Alors même qu'une petite heure plus tôt, on la croyait à court d'énergie.

Du beau tennis et de l'abnégation : comment Serena a encore repoussé l'échéance

De la joie, sans ambition particulière

Au final, rien ne rend plus heureuse une grande athlète que de performer dans le sport qu'elle aime par dessus tout : "Je suis juste content d'être venue parce que les derniers tournois, j'étais absente, résume simplement la gagnante du soir. Mais, comme je l'ai dit, je me suis vraiment bien entraînée et je suis contente de voir enfin mon entraînement se refléter dans mes matchs, donc c'est bien."

Ces performances auraient-elles de quoi lui donner ne serait-ce qu'un début d'idée de titre à New-York ? Elle a très vite évacué la question : "Je ne peux pas penser aussi loin. Je m'amuse et j'en profite. Honnêtement, j'ai tellement de matches difficiles depuis je ne sais combien de temps...". Qui pourrait lui en vouloir, après une telle traversée du désert et sa première victoire de 2022 obtenue début août ? En tout cas sûrement pas le public du Arthur-Ashe, qui prend autant de plaisir qu'elle à la voir repousser tous les deux jours, le sourire jusqu'aux oreilles, la cérémonie en l'honneur du dernier match en simple de sa carrière.

