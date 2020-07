UTS - Après le succès de la première édition, l'Ultimate Tennis Showdown va repartir pour un tour du 25 juillet au 2 août et innover en invitant des joueuses du circuit WTA. A noter également la présence de Grigor Dimitrov et Fernando Verdasco mais aussi de deux joueurs du Top 20.

Dès samedi prochain, l'Ultimate Tennis Showdown va repartir pour un tour. Avec le même format adopté que lors de la première édition qui a couronné Matteo Berrettini le 12 juillet dernier. Outre les Français Richard Gasquet, Benoît Paire et Corentin Moutet, l'UTS 2 accueillera de nouveaux invités : Grigor Dimitrov et Fernando Verdasco. Deux joueurs du Top 20 mondial sont également attendus pour l'événement qui se tiendra du 25 juillet au 2 août. Les joueurs évolueront dans deux groupes de quatre. Le gagnant de chaque poule accèdera au Final Four, où deux joueurs pré-qualifiés les attendront.

Pour la toute première fois, les joueuses seront également conviées à l'Ultimate Tennis Showdown, à partir du 1er août. "En tant que défenseur du tennis féminin, c’était pour moi une priorité d’intégrer les femmes dans l’histoire d’UTS, et ce, dès que possible. Étant donné les courts délais et les défis techniques auxquels nous étions confrontés lors de l’organisation d’UTS1, cela n’était pas possible, mais d’enchaîner avec UTS2 sans les femmes était impensable. Je me réjouis de les voir évoluer dans le format UTS", note l'organisateur Patrick Mouratoglou. Quatre noms ont été annoncées : Alizé Cornet, Anastasia Pavlyuchenkova, Ons Jabeur et Brenda Fruhvirtova.

Cette dernière, âgée de 13 ans et pensionnaire de la Mouratoglou Academy depuis 2017, sera la plus jeune joueuse du tournoi. "Nous savions dès le départ qu’UTS était là pour durer. Je suis très fier du succès d’UTS1 et du fait que nous soyons capables d’enchaîner très vite avec une deuxième édition. Je me réjouis de voir de nouveaux matches dès ce week-end", a conclu Patrick Mouratoglou.

