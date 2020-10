Tennis

VIDEO - "Federer, c'est les Beatles et les Rolling Stones réunis"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Dans le débat sur le "Goat", Roger Federer possède une aura que Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont pas, ce qui confère au Suisse un certain avantage. Ecoutez l'intégralité de l'émission avec Laurent Vergne, Camille Pin, Bertrand Milliard et Nicolas Escudé dès lundi en podcast.

00:04:34, 56 vues, Hier à 15:21