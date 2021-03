Tennis

VIDEO - JEU, SET ET MATHS : Paire, 162e mondial "virtuel", Rublev mieux que Nadal

JEU, SET ET MATHS - Benoît Paire n'en finit plus de décevoir. En Argentine, le Français a encore fait des siennes. Au contraire d'Andrey Rublev à Rotterdam qui enchaîne à une septième victoire en sept finales. Qui dit mieux ? Personne à l'heure actuelle, pas même Rafael Nadal. Tout ça, et bien plus, c'est dans votre rendez-vous statistiques hebdomadaire.

00:01:49, il y a 21 minutes