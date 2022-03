De la 94e édition de la cérémonie des Oscars, on retiendra l'énorme gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock, qui s'est moqué de la calvitie de sa femme Jada Pinkett Smith. Pourtant, quelques minutes plus tard, l'acteur de 53 ans a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour "La Méthode Williams", une film qui retrace l'ascension des deux stars du tennis féminin, Serena Williams et Venus Williams.

Il y a vingt ans, Will Smith avait manqué cette célèbre distinction. En effet, l'acteur américain avait été seulement nommé pour avoir joué le rôle du légendaire boxeur Muhammad Ali dans le film "Ali".

