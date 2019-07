Serena Williams n'a laissé que des miettes. En demi-finale de Wimbledon, l’Américaine a balayé la Tchèque Barbora Strycova en deux petits sets (6/1, 6/2) et moins d'une heure de jeu (59 minutes). Surpuissante, la 10e mondiale n'a concédé que quatre points sur son service et n'a jamais été inquiétée par les variations de son adversaire. "Queen Serena" n'est plus qu'à un match d'un historique 24e titre du Grand Chelem. Mais la marche sera haute en finale face à Simona Halep, qui a expédié Elina Svitolina.

De match, il n'y en a pas eu. Comme un ouragan furieux, Serena Williams a infligé une correction à son adversaire, balayée de premières balles, saoulée de coups gagnants et asphyxiée par la puissance adverse.

Le défi était évidemment immense pour Barbora Strycova. Peu habituée à ce genre de match à enjeu sur un court central, la 54e mondiale devait gérer la pression d'une première demie en Grand Chelem. Néanmoins, la Tchèque possédait quelques cartes dans sa manche pour dérégler la mécanique adverse, notamment un jeu chatoyant de variations et un joli toucher de balle.

Mais ce jeudi, rien n'a fonctionné pour elle. Ses rares tentatives de montées à la volée ont été quasi systématiquement sanctionnées par un passing. Ses amorties ont bien trop souvent trouvé le filet. Jamais, elle n'a réussi à faire travailler l’Américaine et à instiller le moindre doute dans sa tête.

Serena Williams a tout réussi

A sa décharge, Strycova a dû faire face à une Serena Williams des grands jours. 89% de points remportés derrière sa première balle, presque trois fois plus coups gagnants que de fautes directes (28/10)... Une fois installée dans son rythme de croisière, "SW" est tout simplement injouable pour ses adversaires. L’Américaine n'avait visiblement aucune envie de laisser passer cette occasion de retourner en finale à Londres. En 59 minutes d'un baston express, la 10e mondiale a forcé la décision.

Sur le gazon londonien, les statistiques de l’Américaine donnent le tournis : "Queen Serena" pourrait remporter un 8e titre dans la capitale britannique, va jouer sa 11e finale à Wimbledon, et elle pourrait surtout accrocher un 24e joyau à sa couronne en Grand Chelem. Un 24e titre qui lui permettrait d'égaler Margaret Court. Mais pour cela, il lui faudra passer le test Simona Halep, impressionnante face Elina Svitolina.