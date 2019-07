Serena a souffert mais elle sera bien au rendez-vous du dernier carré pour la 12e fois de sa carrière au All England Club. L’Américaine, 10e joueuse mondiale, s’en est sortie face à sa compatriote Alison Riske, 55e à la WTA, après un âpre combat de trois sets (6-4, 4-6, 6-3) et deux heures de jeu sur le Centre Court, jeudi. Bousculée, parfois malmenée, elle a su accélérer dans le money time pour continuer son aventure londonienne. Elle retrouvera en demi-finale soit la Tchèque Barbora Strycova, soit la Britannique Johanna Konta.

Serena Williams ne s’attendait peut-être pas à pareille résistance. Mais décidément, ses compatriotes sont de moins en moins complexées face à la légende américaine. Après Sofia Kenin qui l’avait sortie à Roland-Garros, c’est Alison Riske qui a bien failli la déboulonner à Wimbledon. Déjà tombeuse de Donna Vekic, Belinda Bencic et Ashleigh Barty, la 55e joueuse mondiale a tout tenté mais a fini par céder cette fois face à son aînée dont le niveau monte de tour en tour.

Serena à l'orgueil

Riske aura toutefois certainement quelques regrets, dont celui, majeur, de ne pas avoir su remporter un premier set qu’elle a dominé dans sa première moitié. Impressionnante à la relance, elle a eu deux fois le break d’avance, mais n’a pas enfoncé le clou. A 4-3 en sa faveur, elle a notamment été abandonnée par sa première balle, ce qui a permis à Serena de refaire immédiatement son retard. Relancée et mise en confiance, cette dernière a aligné trois jeux pour virer en tête (6-4).

Très solide sur ses deux premières frappes de balle, Serena a éprouvé plus de difficultés quand l’échange s’est prolongé et qu’elle a été déplacée latéralement et vers l’avant par son adversaire. Riske s’est remarquablement bien accrochée dans la deuxième manche, montrant beaucoup d’autorité sur ses mises en jeu. Et à 4 partout, elle a encore élevé son niveau au retour, réalisant le break en orientant le jeu sur le revers adverse et en prenant le filet. Un jeu blanc plus tard et tout était à refaire entre les deux joueuses.

Serena a concédé son service d’entrée de dernier acte, mais elle a réagi dans la foulée, inscrivant à son tour trois jeux d’affilée (6-4, 4-6, 3-1), avant de voir son adversaire revenir encore (6-4, 4-6, 3-3). Mais à 37 ans, la volonté et l’orgueil de championne de l’Américaine sont toujours aussi impressionnants. Et à la suite d’une grosse bataille, elle a réussi le break décisif, bien aidée par une double faute de Riske. Et son service (18 aces) a fait le reste. L’air de rien, elle n’est plus qu’à deux marches de sa fameuse 24e couronne majeure.