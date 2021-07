Tennis

Di Pasquale: "Federer-Djokovic en finale ? On ne pense qu'à ça"

WIMBLEDON - Des quarts de finale messieurs qui vont se jouer mercredi, les deux matches du Centre Court seront scrutés plus que les deux autres du court n°1 : Djokovic-Fucsovics et Federer-Hurkacz. Pour Arnaud Di Pasquale, une nouvelle finale entre le Serbe et le Suisse sera le match de rêve pour conclure ce Wimbledon. DiP Impact est une émission à écouter en podcast en intégralité.

00:05:33, il y a une heure