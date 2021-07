Novak Djokovic entre à son tour dans l’histoire. En s’imposant face à Matteo Berrettini (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) au terme d’une finale de 3h23, le Serbe rejoint Roger Federer et Rafael Nadal au sommet de la hiérarchie du nombre de titres en Grand Chelem. Le voilà à la tête d’un capital de 20 Majeurs, comme ses deux rivaux, avec, en ligne de mire, l’US Open à la fin du mois d’août. Pour sa première finale en Grand Chelem, Berrettini n’a pas démérité mais a montré trop d’inconstance pour faire plier le numéro un mondial.

Face au poids de l’histoire qu’il pouvait écrire, le Serbe a montré des signes de tension inattendus. Au service sur le premier jeu, il a commis deux doubles fautes et a offert une balle de break à Berrettini. Il a su la sauver d’un service gagnant. Il s’est ensuite retrouvé à 0/30 sur son jeu de service suivant avant de s’en sortir à nouveau. Preuve que l’on peut être tendu même lorsqu’on a déjà gagné cinq titres à Londres et que l’on joue contre un novice à ce niveau. Djokovic s’est libéré plus vite que son adversaire et a réalisé le premier break pour mener 3-1. À ce moment-là, le coup droit de l’Italien toussotait encore.

Plus d'infos à suivre...

