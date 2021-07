Vainqueur d'un duel très serré, Matteo Berrettini va disputer sa première demi-finale à Wimbledon. Le Romain a éliminé son ami Félix Auger-Aliassime en quatre sets (6-3, 5-7, 7-5, 6-3), mercredi, à Londres, au terme d'un combat âpre de 3h03. Impressionnant au service malgré quelques passages à vide et de nombreuses fautes directes, Berrettini retrouvera Hubert Hurkacz, tombeur surprise de Roger Federer, au tour précédent. C'est la fin d'une belle aventure pour le Canadien, qui n'a pas démérité.

"FAA" ne rejoindra pas Shapovalov. Le tombeur de Khachanov sera finalement le seul Canadien dans le dernier carré de ce Wimbledon. Mais le sort aurait très bien pu être différent, tant ce quart de finale entre Auger-Aliassime et Berrettini s'est joué sur des détails. A la vue de la première manche, on aurait pourtant misé sur une victoire facile de l'Italien. Mis sur orbite par des services extrêmement puissants et précis, le quart-de-finaliste à Roland-Garros a très vite mené 5-1, breakant à deux reprises. S'il s'est bien adjugé de ce premier set (6-3), Berrettini a toutefois relancé son adversaire en lui laissant un break, lui permettant de se lancer définitivement dans cette partie.

Hormis ce retard à l'allumage, Félix Auger-Aliassime a répondu présent pour son premier quart en Grand Chelem. Il a même réussi à contrer plusieurs fois le service de son adversaire, et l'a surtout contraint à concéder 20 fautes directes dans le 2e set. Une manche marquée par l'inconstance des deux protagonistes sur leurs mises en jeu, qui a souri au Canadien (5-7). Très accroché, ce match a pris une autre dimension dans un 3e set de haut niveau.

Cette fois, la mire a été réglée au service, donnant un combat féroce entre deux serial-serveurs. Mais alors que Berrettini était souvent accroché sur son service et qu'Auger-Aliassime enchaînait les jeux blancs, le Canadien a craqué au plus mauvais moment sur sa mise en jeu, alors qu'il était mené 6-5. La perte de ce 3e set, voilà un nouveau tournant majeur qui a affecté le moral et les jambes de FAA (7-5).

Car le 4e set a ressemblé à un chemin de croix pour le Québécois. Breaké d'entrée, Auger-Aliassime a fait illusion avant de s'incliner face à un adversaire physiquement mieux préparé, et surtout plus expérimenté que lui (6-3). La fin d'un très bon parcours pour lui, tombeur de Sascha Zverev au tour précédent. L'affirmation aussi, peut-être, d'un futur grand sur gazon qui a atteint la finale du tournoi de Stuttgart. Cette victoire face à un joueur dont il est proche - leurs compagnes respectives sont cousines - propulse Berrettini dans le dernier carré, avec une belle carte à jouer contre Hurkacz. L'Italien disputera-t-il une finale sur le gazon londonien en même temps que ses compatriotes à Wembley ?

