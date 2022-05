L'ATP et la WTA contre-attaquent. Les deux principales instances du circuit professionnel masculin et féminin n'avaient pas franchement apprécié la décision unilatérale prise par Wimbledon d'exclure les joueurs et joueuses russes et bélarusses de son tournoi en raison de la guerre en Ukraine.

Pour réaffirmer leur autorité, elle ont rappelé leur exceptionnelle menace ce vendredi : "Si rien ne change, c'est avec un immense regret et à contre coeur que nous ne voyons pas d'autre possibilité que de retirer les points ATP à Wimbledon pour l'édition 2022", a fait savoir l'ATP dans un communiqué. Quelques minutes plus tard, l'instance du tennis féminin est également allée dans ce sens.

Le 20 avril dernier, le tournoi britannique du Grand Chelem avait surpris son monde en annonçant, de son côté, son intention d'exclure les Russes et Bélarusses. "Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses", avait annoncé la direction de Wimbledon. Le Majeur sur gazon avait toutefois précisé que cette décision pouvait être revue si les "circonstances changent radicalement d'ici juin". Ce qui, au vu de l'évolution de la situation en Ukraine, est plus qu'improbable.

Voilà désormais les décideurs britanniques dans une posture bien inconfortable. Déjà critiquée par de nombreux joueurs majeurs, notamment Novak Djokovic et Rafael Nadal, cette décision expose le tournoi à une menace rarissime, qui affecterait considérablement son attractivité. De quoi bouleverser ses plans ?

