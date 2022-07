Quand il s'agit d'évoquer les joueurs les plus caractériels de l'histoire du tennis, le nom de John McEnroe vient immanquablement à l'esprit. Dans le genre, l'Américain, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem, était une référence. Il est bien placé pour parler de Nick Kyrgios, lui aussi réputé pour ses frasques en tout genre. Et au moment d'aborder le cas de l'Australien au micro de la BBC, "Big Mac" a eu le sens de la formule.

"Ce type est un génie sur le court, par sa façon de jouer, a-t-il lancé. C'est incroyable, il fait bouger les curseurs pour nous dans le tennis. On en a grand besoin, mais on n'en a pas besoin s'il ne fait des efforts que la moitié du temps. Il faudrait que Sigmund Freud sorte de sa tombe et trouve d'une façon ou d'une autre la solution pour que ce type continue à jouer encore quelques années, parce qu'il est très utile".

"Il a des démons"

Du McEnroe dans le texte, mais cela résume assez bien l'impression générale laissée par Kyrgios. Son parcours à Wimbledon a été un condensé du phénomène. Alternant fulgurances dans le jeu et controverses avec le public, les arbitres ou ses adversaires, Kyrgios s'était frayé un chemin, à 27 ans, jusqu'à sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem, sur le gazon londonien, profitant notamment du forfait de Rafael Nadal, blessé, en demi-finale. Avant cela, il avait été traité de "brute" avec "un côté démoniaque" par le Grec Stefanos Tsitsipas, que les frasques de son adversaire avaient fait sortir du match au troisième tour.

Lors de la finale perdue 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) face au Serbe Novak Djokovic, Kyrgios a inscrit 30 aces, mais il a aussi reçu un avertissement pour avoir longuement pesté tout haut contre une spectatrice qu'il accusait d'être ivre, avant de se lancer dans une diatribe contre son entourage réuni dans une loge du Centre Court. "Comment pensez-vous que sa loge se sent quand il leur hurle dessus ? Ce sont les gens qui l'aiment le plus, non ? Malheureusement, c'est aux gens qu'on aime le plus qu'on s'en prend le plus", a regretté McEnroe.

Kyrgios devra comparaître le moins prochain en Australie pour des accusations d'agression. "C'est un bon gamin, les autres joueurs l'aiment bien, il est apprécié dans le vestiaire, il fait beaucoup pour des oeuvres caritatives. Mais il a des démons, vous savez, dans un sens. On a tous cette peur de l'échec, mais la question est de savoir comment le gérer au mieux", a conclu McEnroe.

