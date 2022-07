On se doutait que le match "choc" du 3e tour de Wimbledon entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas pouvait faire des étincelles, on n'aura pas été déçu. Au-delà de la qualité du match, ça a particulièrement "chauffé" entre les deux hommes notamment à partir de cette incroyable fin de 2e set, perdu par le Grec alors qu'il semblait avoir plutôt la main sur la partie jusque-là.

Déçu d'avoir concédé son service à 5-4 et donc cette deuxième manche, le n°5 mondial a balancé d'un revers de main une balle venue mourir dans la tribune la plus proche, et qui a semble-t-il heurté un spectateur après rebond contre un mur, même si la scène, mal filmée, ne permet pas de le dire avec certitude. Jugez vous-même :

De quoi rendre dingue en tout cas l'Australien, qui ne s'est pas privé de rappeler à l'arbitre français de la rencontre, Damien Dumusois, la "jurisprudence" Djokovic, disqualifié à l'US Open 2020 pour avoir lancé une balle venue heurter à la gorge une juge de ligne. Pour Nick, Tsitsipas méritait la même sentence et il est allé jusqu'à faire venir le superviseur, le Suisse Andreas Egli, pour avoir gain de cause. En vain.

Particulièrement agacé par l'attitude de son adversaire, Tsitsipas a ensuite été "surpris" à deux reprises en train d'allumer plus ou moins volontairement son adversaire. Bref, bonne ambiance sur le Court 1 !

