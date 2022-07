Euphorique sur ce Wimbledon avec la victoire quasiment historique d'Alizé Cornet hier face à Iga Swiatek et la présence de trois représentantes en huitièmes de finale (une première à Wimbledon depuis 2005), le tennis féminin français, on ne va pas s'en cacher, a pris un petit coup sur la tête avec la défaite de Caroline Garcia, battue 7-5, 6-2 en 1h23 sur le Court 2 par la Tchèque Marie Bouzkova ce dimanche en ouverture de programme.

On aurait peut-être préféré que ce "Middle Sunday" soit "chômé", comme le voulait la tradition britannique jusqu'à cette année, et que ce match eut été reporté à lundi. Mais si cette sèche défaite en deux sets face à une joueuse classée 66e mondiale, et qui n'avait jusqu'à présent jamais atteint une deuxième semaine en Grand Chelem, peut apparaître de prime abord comme une grosse contre-performance, il faut aussi la tempérer en ne mésestimant pas l'énorme prestation réussie par Bouzkova, qui n'a commis que quatre petites minuscules fautes directes dans tout le match.

