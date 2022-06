C'est presque une non information, en tout cas une tradition bien londonienne : la pluie a perturbé le déroulement de la première journée à Wimbledon, ce lundi. A l'exception du Centre Court et du Court 1, équipés d'un toit, les autres courts ont connu une longue interruption de programme qui s'est finie par un certain nombre de reports ou d'annulations.

Ad

Ainsi, dix matches ont été purement et simplement reportés à mardi, notamment celui de la Française Oceane Dodin qui doit défier Jelena Ostapenko. Parmi les matches interrompus (6 en tout), notons celui de Reilly Opelka en ballotage très défavorable face à l'Espagnol Carlos Tarberner, qui mène deux sets à rien. En difficulté, Belinda Bencic avait pour sa part réussi à revenir à un set partout face à la Chinoise Qianq Wang avant le report.

Wimbledon Le programme de mardi : Serena et Nadal "back" à Wimbledon, Swiatek ouvre le bal IL Y A 5 HEURES

A noter aussi que le Court 1, pourtant couvert, n'a pas pu non plus pu finir son programme : en raison du couvre-feu fixé à Londres à 23h (heure locale), Tamara Korpatsch et Heather Watson se sont quittées sur un score de parité.

Match interrompus

Court 1 : Tamara Korpatsch (ALL) – Heather Watson (GBR) 7-6(7), 5-7

Court 12 : Belinda Bencic (SUI/14) – Qiang Wang (CHN) 4-6, 7-5

Court 5 : Carlos Taberner -Reilly Opelka (USA (USA) 7-6(5), 6-4, 1-2

Court 8 : Daniel Altmaier (ALL) – Mikael Ymer (SUE) 6-3, 7-5

Court 11 : Astra Sharma (AUS) – Tatjana Maria (ALL) 6-4, 3-6

Court 18 : Jay Clarke (GBR) - Christian Harrison (USA) 7-6(3), 6-1, 5-5

Matches reportés

Court 2 : Maria Sakkari (GRE/5) – Zoe Hives (AUS)

Court 3 : Ryan Peniston (GBR) – Henri Laaksonen (SUI)

Court 4 : Steve Johnson (USA) – Grigor Dimitrov (BUL/18)

Court 6 : Taro Daniel (JAP) – Sebastian Baez (ARG)

Court 8 : Daria Saville (AUS) – Viktoriya Tomova (RUS)

Court 9 : Yanina Wickmayer (BEL) – Lin Zhu (CHI)

Court 14 : Oceane Dodin (FRA) – Jelena Ostapenko (LET/12)

Court 15 : Shuai Zhang (CHN/33) – Misaki Doi (JAP)

Court 17 : David Goffin (BEL) – Radu Albot (MOL)

Court 18 : Marta Kostyuk (UKR) – Katie Swan (GBR)

Wimbledon Kyrgios : "J'ai cette étiquette de grand talent gâché et je veux m'en débarrasser" IL Y A 7 HEURES