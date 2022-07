Il aurait sans doute préféré jouer une nouvelle seconde semaine à Wimbledon s'il avait pu choisir. Mais arrêté au 3e tour par Jannik Sinner vendredi (6-4, 7-6, 6-3), John Isner a quitté le court numéro 2 avec un beau lot de consolation : il détient désormais le record d'aces frappés dans une carrière sur le circuit. Et le géant américain n'a pas mis longtemps pour y parveni puisqu'il a eu besoin de deux jeux de services seulement.

Avant son 3e tour, Isner devait ainsi s'assurer de frapper 5 aces pour surpasser la marque de référence du Croate Ivo Karlovic (13 728 aces). Au cours de son match, il en a finalement frappé 24, ce qui lui a permis d'établir un nouveau record de 13 748 aces, soit 20 de plus que son dauphin. A 37 ans, "Big John" n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite et devrait prendre le large dans ce domaine dans les semaines à venir.

"C'est vraiment cool en fait. C'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Je serai leader de tous les temps dans cette catégorie. Je vais continuer à jouer et à engranger des aces... Je ne sais pas si ce sera battu. Je pourrais être tout en haut pour longtemps", avait confié l'Américain avant même son match contre Sinner ce vendredi. A noter qu'Isner avait frappé 1260 en 2015, sa saison la plus prolifique dans ce secteur et en est déjà à 653 en 2022.

Le Top 5 du plus grand nombre d'aces en carrière

Rang Joueur Aces 1. John Isner 13 748 2. Ivo Karlovic 13 728 3. Roger Federer 11 478 4. Goran Ivanisevic 10 237 5. Feliciano Lopez 10 155

